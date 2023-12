Di seguito la lista dei convocati del Verona per la trasferta in casa dell'Udinese: mancano Hien e Saponara, per loro problemi muscolari in rifinitura.



Portieri: Montipò, Berardi, Perilli,

Difensori: Amione, Doig, Faraoni, Terracciano, Cabal, Coppola, Calabrese

Centrocampisti: Lazovic, Hongla, Serdar, Suslov, Charlys, Tchatchoua, Folorunsho

Attaccanti: Henry, Djuric, Cruz, Kallon, Ngonge, Mboula, Bonazzoli