Sono 23 i calciatori convocati da Ivan Juric, allenatore del Verona, per la gara di questa sera contro il Genoa. Prima chiamata per Nikola Kalinic, out Miguel Veloso.



Portieri: Silvestri, Terracciano, Berardi, Pandur.

Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Ceccherini, Rueg, Amione, Empereur, Udogie, Ilie

Centrocampisti: Lazovic, Ilic, Zaccagni, Vieira, Tameze

Attaccanti: Salcedo, Di Carmine, Favilli, Kalinic, Colley.