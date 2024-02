Convocati Verona: ci sono tutti i nuovi tranne uno. Presente Henry

Marco Baroni, tecnico del Verona, ha diramato la lista dei convocati verso la gara contro il Napoli:



Portieri: Montipò, Chiesa, Perilli,

Difensori: Centonze, Vinagre, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Coppola

Centrocampisti: Belahyane, Lazovic, Dani Silva, Serdar, Suslov, Duda, Charlys, Tchatchoua, Folorunsho,

Attaccanti: Tavsan, Henry, Swiderski, Cruz, Noslin, Bonazzoli.



QUANTI VOLTI NUOVI - Ci sono tutti i nuovi acquisti, tranne Mitrovic, esterno d'attacco, che non figura nella lista. Da Centonze e Vinagre in difesa a Tavsan, Swiderski e Noslin in avanti, passando per Belahyane e Dani Silva in mediana. Confermata anche la presenza di Thomas Henry, il cui trasferimento al Gent in Belgio è saltato nell'ultimo giorno di mercato.