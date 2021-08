Il tecnico del Verona, Eusebio Di Francesco, ha diramato la lista dei convocati per la sfida con l'Inter: torna Lasagna, out lo squalificato Veloso, prima chiamata per i nuovi acquisti Sutalo e Simeone.



Portieri: Pandur, Berardi, Montipò.



Difensori: Casale, Ceccherini, Ruegg, Gunter, Magnani, Dawidowicz, Sutalo.



Centrocampisti: Faraoni, Barak, Lazovic, Ilic, Cancellieri, Bessa, Frabotta, Tameze, Hongla.



Attaccanti: Kalinic, Lasagna, Ragusa, Simeone.