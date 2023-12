Assente Faraoni per quanto riguarda l'Hellas Verona che domani affronterà la Lazio nella sfida di campionato. Rientra invece nella lista dei convocati Saponara, presenti anche due giocatori in dubbio come Hien e Magnani.



Portieri: Montipò, Berardi, Perilli

Difensori: Amione, Doig, Hien, Magnani, Terracciano, Cabal, Coppola.

Centrocampisti: Lazovic, Hongla, Serdar, Suslov, Duda, Charlys, Tchatchoua, Folorunsho.

Attaccanti: Henry, Djuric, Kallon, Saponara, Ngonge, Mboula, Bonazzoli.