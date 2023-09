Il tecnico del Verona Marco Baroni ha diramato l'elenco dei convocati per la trasferta di San Siro contro il Milan. Non compare nell'elenco Doig, fermatosi ieri per un problema alla caviglia.



Portieri: Montipò, Berardi, Perilli.

Difensori: Amione, Faraoni, Hien, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Coppola.

Centrocampisti: Lazovic, Hongla, Saponara, Terracciano, Serdar, Suslov, Duda, Charlys, Folorunsho.

Attaccanti: Djuric, Cruz, Ngonge, Mboula, Bonazzoli.