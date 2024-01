Convocati Verona: solo 20 calciatori per Baroni, la decisione su Doig

Marco Baroni ha convocato 20 calciatori per Roma-Verona, match valido per la 21esima giornata di Serie A, in programma domani, sabato 20 gennaio alle ore 18, allo stadio 'Olimpico' di Roma. Oltre al portiere Berardi, infortunatosi oggi, fuori per squalifica Coppola, Duda e Lazovic, ma anche Doig e Ngonge, ormai ceduti a Sassuolo e Napoli e non convocati per la gara contro la squadra di De Rossi.



Portieri: Montipò, Perilli, Chiesa.

Difensori: Magnani, Cabal, Amione, Tchatchoua, Dawidowicz, Calabrese.

Centrocampisti: Duda, Folorunsho, Suslov, Serdar, Charlys, Cissè.

Attaccanti: Henry, Djuric, Cruz, Bonazzoli, Mboula.