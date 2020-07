Sono 21 i convocati di Ivan Juric in vista della sfida che vedrà il Verona affrontare la Spal. Tantissimi gli indisponibili, soprattutto in difesa dove non ci saranno: Bocchetti, Lovato, Empereur, Kumbulla, Adjapong, Dawidowicz, Udogie, Danzi e lo squalificato Rrhamani.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic.

Difensori: Gunter, Dimarco.

Centrocampisti: Veloso, Faraoni, Badu, Eysseric, Lucas, Zaccagni, Terracciano, Pessina, Amrabat, Lazovic, Verre.

Attaccanti: Stepinski, Di Carmine, Borini, Salcedo, Pazzini.