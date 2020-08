Le convocazioni del c.t. della Francia, l'ex giocatore e allenatore della Juventus Didier Deschamps, hanno fatto notizia. Innanzitutto per la positività al Covid-19 di Pogba e Ndombelé, che lo hanno costretto a sostituirli nell'elenco dei convocati, e poi per la chiamata dopo due anni (e diverse storie tese) di Adrien Rabiot. Ecco a tal proposito le parole di Deschamps, come riportate da Goal.com: "Abbiamo continuato a seguirlo, è tornato ad un ottimo livello. È successo quello che è successo (Rabiot aveva rifiutato la convocazione ai Mondiali 2018 perché non voleva fare la riserva, ndr) non possiamo tornare indietro. A me non piace mai prendere decisioni radicali: è rimasto selezionabile e ho deciso di richiamarlo. Non ci ho parlato, di solito non avviso mai i giocatori prima di convocarli. Penso che sarà qui lunedì naturalmente, poi avrò modo di confrontarmi con lui".