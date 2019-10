Michael Kreek, coordinatore del settore giovanile dell'Ajax, commenta il trasferimento di De Ligt alla Juventus: "Questo è il nostro ciclo di vita - le sue parole rilasciate a Sky Sport -. L’Eredivisie non è al livello della Premier, della Serie A o della Liga. Quindi è normale che prima o poi i grandi talenti vadano a giocare nei grandi campionati. Se riusciamo a portarli nei top club come la Juve o il Barcellona, allora vuol dire che noi come Academy abbiamo fatto il nostro lavoro. E la soddisfazione è grandissima. Quando partono giocatori come Matthijs e De Jong, dobbiamo essere pronti e dare spazio a nuovi ragazzi".