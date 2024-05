Copa America 2024 su Sportitalia: quando parte, chi gioca e come vedere tutte le gare gratis

Sarà un'estate piena di grandi eventi sportivi. Oltre alle Olimpiadi infatti si terranno sia gli Europei che la Copa America, le due massime competizioni per i continenti più legati al calcio. L'edizione 2024 del torneo sudamericano sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia. L’emittente si è assicurata i diritti della coppa in programma dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti: tutte le 32 partie saranno trasmesse in diretta sul canale 60 con studi pre e post partita ad hoc insieme ad alcuni format dedicati..



TUTTI CONTRO LEO - Si tratta della 48^ edizione della Copa America, una prima volta. Infatti mai era successo che ai nastri di partenza ci fossero 16 squadre dopo l'allargamento, oltre alle nazionali della CONMEBOL, anche a quelle della CONCACAF. Oltre alle squadre sudamericane ci satanno quindi anche quelle del Nord e centro America. Occhi puntati chiaramente sui campioni del mondo e d'America dell’Argentina. Proveranno a dar fastidio a Messi e compagni, squadre formidabii come Brasile, Uruguay, Stati Uniti e tante altre.