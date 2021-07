Brasile e Argentina si ritrovano in finale di Copa America a 14 anni dall’ultima volta. Era il 2007, e Lionel Messi sarà l’unico giocatore delle due squadre ad aver disputato entrambe le partite. Al tempo furono i verdeoro a imporsi per 3-0, e anche stavolta la Seleçao appare favorita. I betting analyst vedono il Brasile vincente, in quota a 1,55, per il secondo trofeo consecutivo dopo quello arrivato nel 2019. Insegue quindi l’Argentina dell’interista Lautaro Martinez con la vittoria dell’Albiceleste che vale 2,40 volte la posta. Una grande classica del calcio quella tra Brasile e Argentina che stavolta si sfideranno per il massimo trofeo continentale: secondo i betting analyst, però, la sfida non sarà decisa dai calci di rigore - come la semifinale tra la nazionale di Scaloni e la Colombia - con la possibilità che si vada dal dischetto in quota a 4,70 mentre l’opzione che vede l’assegnazione della Copa America prima delle lotteria dagli 11 metri vale appena 1,14 volte la posta.