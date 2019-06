In ballo non ci sono solo i primi punti del gruppo B di Copa America, ma anche un lungo digiuno che dura ormai dal 2013. Nei cinque confronti disputati tra Argentina e Colombia negli ultimi sei anni, i Cafeteros non sono mai riusciti a vincere contro l'Albiceleste, ma soprattutto non hanno mai segnato un gol. Un tabù che Queiroz e i suoi proveranno a rompere nella sfida in programma nella notte tra sabato e domenica: la Colombia parte sì in salita sul tabellone Snai, a 3,45, ma ha la strada spianata verso la porta avversaria, con il gol offerto a 1,47. La scelta in attacco, d'altra parte, è ricca e pericolosissima: oltre ai soliti James Rodriguez (a 4,25 nelle scommesse sui marcatori), Cuadrado (6,75) e Falcao (3,45), i colombiani potranno giocarsi la carta Zapata, vicecapocannoniere di Serie A, la cui firma sul match pagherebbe 3,90. L'Argentina ovviamente non è da meno, con Messi in prima fila a 2,45 a cui si uniscono Aguero (3,00), Dybala (4,00) e Lautaro Martinez (3,45), autore di una doppietta nell'amichevole vinta contro il Nicaragua. L'Albiceleste parte avanti anche nelle scommesse sull'«1X2», dove la vittoria è data a 2,25 e il pareggio a 3,15. Complessivamente, comunque, i quotisti si preparano a una gara da Under (massimo due reti complessive), avanti a 1,57 contro il 2,30 dell'Over.