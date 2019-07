Ci si aspetta spettacolo dal Superclasico tra Brasile e Argentina, visti i tanti campioni schierati in campo. Su tutti ovviamente Messi, ancora sottotono con appena un gol su rigore e zero assist: tante le aspettative sul campione argentino, la sua rete è a 3.25, la doppietta sale a 18.00. Più probabile un gol su punizione diretta, a 9.00, mentre un’altra rete su calcio di rigore si gioca a 5.00. Messi è in sfida con Firmino, chi sarà più decisivo tra i due? Il duello è in perfetta parità, entrambi sono a 4.00, con il segno X a 1.50. Occhio anche a Lautaro Martinez, autore di 2 reti 4 partite: il gol dell’interista già nel primo tempo vale 8.00. Per il Brasile, in avanti confermata la linea Gabriel Jesús, Coutinho ed Everton a sostegno di Firmino, il cui gol vale 5.75. Firmino è anche il principale indiziato come ultimo marcatore del Brasile, a 4.50.

La gara potrebbe decidersi ai calci di rigore, opzione a 6.00, dopo quella sul Paraguay un’altra vittoria brasiliana dopo la lotteria dei rigori vale 11.00