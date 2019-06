Da una parte una squadra che non perde dagli ultimi Mondiali, dall'altra una nazionale che nell'ultimo anno e mezzo ha vinto una sola volta. Pronostico senza storia per il primo quarto di finale di Copa America, in programma stanotte tra Brasile e Paraguay: nelle quote Snai l'«1» dei verdeoro a Porto Alegre vale appena 1,16, per la «X» al 90' l'offerta balza a 7,00, mentre per il «2» dell'Albirroja si arriva a 20. L'ampio vantaggio del Brasile diventa un'occasione d'oro per gli attaccanti di casa per allungare nella classifica marcatori: Philippe Coutinho, finora a 2 gol, è a 2,30 nelle scommesse sui marcatori, per Everton (anche lui a 2 reti) si sale a 2,35. La scelta numero uno dei quotisti è però Gabriel Jesus, ancora a secco: la firma sul match dell'attaccante del Manchester City è offerta a 1,80. Probabile una partita da Over (a 1,60) e per gli analisti ci sono buone possibilità che la prima rete arrivi nei primi dieci minuti di gioco, una possibilità a 3,75.