Dopo Brasile e Argentina, è il Cile la terza semifinalista della Copa America 2019. Lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari ai quarti contro la Colombia ha rinviato il verdetto ai calci di rigore. Alexis Sanchez ha segnato quello della qualificazione in seguito all'errore di William Tesillo. In precedenza non avevano sbagliato dal dischetto James Rodriguez, Edwin Cardona, Juan Cuadrado e Yerry Mina da una parte; Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar e Charles Aranguiz dall'altra. In semifinale il Cile sfiderà la vincente di Uruguay-Perù.