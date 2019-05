Edardo Berizzo, Commissario Tecnico del Paraguay, ha diramato la lista dei 23 giocatori che prenderanno parte all Copa America, in programma dal 14 giugno al 7 luglio in Brasile. Tra i nomi figura anche l'attaccante Federico Santander, classe 1991 che quest'anno con il Bologna ha raccolto uno score di 8 reti.



I convocati:



Portieri: Aguilar, Fernandez, Antony Silva.

Difensori: Escobar, Balbuena, Gustavo Gomez, Ivan Torres, Piris, Valdez, Alonso, Arzamendia.

Centrocampisti: Rodrigo Rojas, Matias Rojas, Celso Ortiz, Hernan Perez, Almiron, Richard Ortiz.

Attaccanti: Gonzalez, Santander, Dominguez, Iturbe, Romero, Cardozo.