Domani notte (2.30 italiane) torna di scena il “Superclásico de las Américas”: Brasile e Argentina si giocano un posto in finale in Copa America e la tensione, come al solito, è altissima. I padroni di casa brasiliani hanno rischiato moltissimo ai quarti, risolvendo la sfida con il Paraguay solo ai rigori, dopo un intero match senza reti. L’Argentina ha cominciato il torneo con una sconfitta, ha lambito l’eliminazione precoce, poi è salita di tono e ai quarti ha battuto 2-0 il Venezuela senza pensare troppo. Si gioca al Minerao di Belo Horizonte, il luogo dell’incredibile 7-1 che il Brasile ha subito dalla Germania nel penultimo Mondiale, e anche lì si trattava di semifinali. I fantasmi e la cabala cedono però di fronte alle valutazioni dei bookmaker, che danno il Brasile nettamente favorito. Su Snai, il successo verde-oro è a 1,87, il pari che porterebbe ai supplementari è a 3,40, il colpo albiceleste vale 4,50. I padroni di casa in quattro partite non hanno incassato neanche un gol e in due occasioni non ne hanno segnati. Anche per questo l’Under vola basso, a 1,57, come riferisce Agipronews. In equilibrio gli ultimi due precedenti, entrambi in amichevole: una vittoria a testa, con lo stesso risultato di 1-0. Prevalenza brasiliana se si considerano gli ultimi dieci match, con cinque vittorie, due pareggi e tre successi argentini.