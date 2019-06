Torna dopo tre anni la Copa América, con una squadra chiaramente favorita sulle altre: i bookmakers di Stanleybet.it danno il trionfo dei padroni di casa brasiliani a 2,40, quota nettamente più bassa rispetto a quella dell'Argentina, avversaria più accreditata, a 4,50. Il Brasile ha vinto l'ultima coppa nel 2007, e nelle tre successive edizioni non ha centrato neanche la finale. Schiera, al solito, una formazione sulla carta stellare, con alcune conoscenze del nostro campionato, come Allan, Miranda e Paquetà. Assente per infortunio Neymar. L'Argentina ha disputato ben quattro finali nelle ultime cinque edizioni, ma non ha mai vinto. Ora Messi ci riprova: con lui gli “italiani” Dybala, Lautaro Martinez, Pezzella e De Paul. Sull'ultimo gradino del podio delle favorite siede l'Uruguay, a 7,50, a comporre la triade classica del calcio sudamericano. Seguono la Colombia (9,00), il Cile vincitore delle ultime due edizioni (10,00) e il Perù (20,00). Malgrado le delusioni accumulate con la sua nazionale, Leo Messi è di nuovo il candidato numero uno al titolo di cannoniere del torneo. La sua affermazione vale 4 volte la giocata, ma i grandi attaccanti davvero non mancano a questa Copa América. Basti pensare a Gabriel Jesus (8,00), Cavani (9,00), Aguero (9,00), Suarez (10,00). Senza contare possibili sorprese come Firmino (15,00), Falcao (15) e l'atalantino Zapata (21,00).