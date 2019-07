La classica sfida tra le due big del calcio sudamericano e il confronto tra i campioni in carica e la squadra rivelazione del torneo. Ci sarà tutto il bello del calcio nelle semifinali della Copa America, che si apriranno con Brasile-Argentina e proseguiranno con la sfida tra il Cile e il Perù. I padroni di casa - si legge in una nota - sfidano Messi e compagni dopo aver superato solo ai rigori il Paraguay, mentre l’Argentina (unica squadra a segnare nei 90 minuti regolamentari ai quarti) ha superato con meno ansia il Venezuela. Il campo di battaglia fa tremare i tifosi verdeoro: il Mineirao di Belo Horizonte, dove nel luglio del 2014 il Brasile perse la finale mondiale contro la Germania. Sulla lavagna di Betaland la nazionale di Tite sembra pronta a scacciare i propri incubi con il segno «1» a 1,85. L’Argentina ha però tutte le carte in regola per prendersi la finale: il pari (che porterebbe ai supplementari) vale 3,35, il «2» 4,65. Tra le tante stelle in campo dovrebbero prendersi la scena quelle piazzate in retroguardia, visto che l’«Under 2,5» a 1,60 appare più probabile rispetto all’«Over 2,5» a 2,30.