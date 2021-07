La Copa America entra nel vivo con i quarti di finale e conferma come protagonisti principali alcuni nomi ’italiani’. Ne è pieno Uruguay-Colombia che fanno dell’attacco il loro punto di forza. Proprio i ’Cafeteros’ si affidano ai piedi di due pedine della Serie A per continuare a sognare: Duvan Zapata, a 3,25, è il marcatore più probabile dei suoi, seguito dal compagno di squadra all’Atalanta Luis Muriel (3,50). Una Colombia ricca di conoscenze attuali e passate del calcio tricolore, con lo juventino Juan Cuadrado quotato da stanleybet.it a 6,00 per una rete domani all’Estádio Nacional de Brasília. L’Uruguay invece può contare su una delle coppie d’attacco più forti del mondo, formata da Luis Suarez e Edinson Cavani, entrambi a segno a solo 2,40. Pagano invece 7,50 volte la posta giocata tre centrocampisti della Serie A: si tratta di Rodrigo Bentancur, Nathan Nandez e Matias Vecino.