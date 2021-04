Lionel Messi ha contribuito a ottenere 50.000 vaccini anti-Covid dalla Cina per l’ambizioso progetto della Federcalcio sudamericana di vaccinare tutti i giocatori che prenderanno parte alla prossima Copa América, in programma questa estate dal 13 giugno, in Argentina e Colombia.



L’accordo con l’azienda farmaceutica cinese Sinovac è stato infatti concluso solo dopo che la Pulce ha donato loro tre maglie del Barcellona autografate. Lo annuncia il funzionario della CONMEBOL, Gonzalo Belloso, sul suo profilo Twitter.

Al anunciar las 50.000 dosis de vacuna para @CONMEBOL, quiero contarles que los directivos de @Sinovac manifestaron su admiración por Lionel Messi, quién con toda predisposición nos envió 3 camisetas para ellos. Así que el también es parte de este logro!!#Elfutbolsalvaalfutbol pic.twitter.com/E5gudJ1RR8 — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) April 13, 2021