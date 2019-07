A sorpresa il Perù batte 3-0 il Cile e vola in finale di Copa America contro il Brasile. Edison Flores, Yoshimar Yotun e José Paolo Guerrero firmano i gol della vittoria contro i campioni in carica, che nel recupero sbagliano un calcio di rigore con Eduardo Vargas (ex Napoli). Delusione per l'eliminazione anche per il centrocampista del Bologna, Pulgar (ammonito). Sabato si gioca la finale per il terzo posto tra Argentina e Cile (calcio d'inizio alle ore 21 italiane), domenica alle 22 c'è la finale tra i padroni di casa del Brasile e il Perù.