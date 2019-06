Ultimo appello per l'Argentina: se vogliono evitare una delle più brucianti eliminazioni della loro storia, Messi e compagni devono battere il Qatar, domenica a Porto Alegre, nella terza partita del girone di Copa America. Le quote 888sport.it si prestano a scarsi dubbi, visto che la vittoria argentina è data a 1,27. Il pari, che dopo la sconfitta con la Colombia e la «X» con il Paraguay significherebbe la certa estromissione dalla competizione, è a 5,50. Anche il Qatar ha un punto, ma con una differenza reti migliore rispetto all'Argentina: con un successo, dato a 12 volte la posta, gli asiatici potrebbero addirittura centrare la qualificazione diretta al secondo posto, se la Colombia, già in porto, batterà il Paraguay. Il risultato esatto più probabile è lo 0-2 in favore dell'Argentina, a 5,80. Il confronto fra Argentina e Paraguay è stato caratterizzato dai calci di rigore: quello segnato da Messi e quello parato due minuti dopo da Armani al paraguaiano Gonzalez. L'assegnazione di almeno un penalty nel match con il Qatar è data a 3,00. Un altro rigore messo a segno dall'Argentina è a 4,25.