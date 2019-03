Il 1° turno della Copa Argentina 2019 continua a far registrare l'uscita dei club di Superliga per mano di avversarie di categorie inferiori. Seppur meno clamorosa rispetto all'eliminazione del Velez Sarsfield per mano dei dilettanti del Real Pilar, è da registrare ieri un'altra eliminazione eccellente: l'Aldosivi, 11esimo nel massimo campionato argentino, ha perso 0-1 contro il Gimnasia de Mendoza, squadra di Primera B (seconda serie) in virtù del rigore trasformato da Patricio Cucchi al 77'.



Curiosamente, il teatro della sfida è stato lo stesso di Velez-Pilar: lo stadio Beranger di Turdera, casa del Temperley. Il Gimnasia de Mendoza al secondo turno affronterà la vincente di River Plate-Argentino de Merlo.