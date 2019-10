Licenziato l'agente di sicurezza della Bombonera che nella semifinale di ritorno di Copa Libertadores ha festeggiato coi giocatori del River Plate. Gabriel Portillo è stato, quindi, licenziato immediatamente dal Boca Juniors. Ma non c'è stato problema per l'ex dipendente degli Xeneizes, che è stato assunto dal River Plate. Queste le sue parole a Diario Olé: "Non avevo idea delle ripercussioni che potesse avere. Anche i giocatori del River erano sorpresi. n campo uno dei supervisori mi ha ripreso immediatame. Il giorno seguente, mi hanno convocato e mi hanno comunicato tutto. Gli ho chiesto spiegazioni dicendo che non potevano licenziare qualcuno perché tifoso del Boca, del River o del San Lorenzo. Sono stato sopreso dalla immediata chiamata della agenzia del River e sono felice di avere questo nuovo impiego".