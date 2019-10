Sembrava dovesse saltare la partita con la “P” maiuscola, quella per cui ha scelto di emigrare in Argentina. E invece Daniele De Rossi è abile e arruolato per il Superclasico di questa notte al Monumental di Buenos Aires, dove il suo Boca Juniors affronterà il River Plate, nell’andata della semifinale di Copa Libertadores. Fino a qui l’ex centrocampista della Roma, riporta Agipronews, ha segnato solo una rete con la sua nuova squadra, nella Coppa d’Argentina, contro il Club Almagro. Ora è inevitabile che sogni un pesantissimo gol nel derby più acceso del Sud America, una possibilità che gli analisti danno a 7 volte la scommessa. La quota sale fino a 13,00 per una rete di testa, modalità che De Rossi non disdegna e con la quale, tra l’altro, ha segnato il suo primo e unico gol con il Boca, mentre pagherebbe 19,00 la possibilità che Capitan Futuro sigli l’ultima rete della partita.



