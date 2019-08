L'1-0 dell'andata non è bastato al Palmeiras per accedere alle semifinali di Copa Libertadores. A Porto Alegre fu decisivo Gustavo Scarpa, nel ritorno all'Allianz Parque di San Paolo, in casa, il Verdao passa anche in vantaggio con l'ex Milan Luiz Adriano, bravo a sfruttare l'errore del portiere in uscita. Poi, però, si scatena Everton.



Il gol del pareggio al 18esimo con un mancino al volo, poi una percussione centrale, 5 minuti dopo, in cui salta 5 avversari, si fa murare dall'uscita del portiere propiziando però il gol del 2-1 di Alisson, che a porta sguarnita insacca. Luiz Adriano ci prova, ma è il Gremio ad andare in semifinale di Copa Libertadores. E lo fa grazie al talento, sconfinato, di Everton.