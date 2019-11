Niente Santiago del Cile: la finale di Copa Libertadores si giocherà in Perù a Lima. Lo ha deciso la Conmebol, la Uefa del Sudamerica, costretta a cambiare sede del match tra Flamengo e River Plate, a causa della difficile situazione che sta vivendo il popolo cileno. I problemi di sicurezza hanno messo d'accordo tutti, pure i presidenti dei club che hanno condiviso la scelta della capitale peruviana, preferita alla soluzione paraguaiana di Asuncion, tra l'altro città sede della stessa Conmebol che ospiterà i Mondiali di Beach Soccer nello stesso periodo (la finale della Champions sudamericana si disputerà il 23 novembre). In ballo c'era anche la candidatura di Medellin (Colombia), ma è stata scelta Lima per la capienza del Monumental (80 mila spettatori) e per la capacità alberghiera.