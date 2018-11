Più River che Boca. Dopo il 2-2 dell’andata, i due giganti del calcio argentino si giocano domani sera la Copa Libertadores al Monumental, tempio del River, e i padroni di casa sono favoriti nelle quote Microgame, malgrado alcuni problemi di formazione (il tecnico Gallardo ha a disposizione solo tre attaccanti, mentre dall’altra parte Schelotto può permettersi di tenere in panchina Tevez). La vittoria del River, informa Agipronews, è a 2,10, il «2» del Boca a 3,55. Il pareggio, che a prescindere dall’aspetto numerico porterà ai supplementari, è a 3,05. L’analisi dei precedenti però incoraggia il Boca, che ha ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro sfide giocate al Monumental. Rispetto alle quote, ben più netto il responso degli scommettitori Microgame, che puntano all’88% sul successo del River, con il 4% sul Boca e l’8% sulla «X». Fra i risultati esatti più giocati, un nuovo 2-2 (dato a 20), il 3-1 (a 22) e l’1-2 (a 13,50).