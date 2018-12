Niente da fare per River Plate e Boca Juniors. La Conmebol ha deciso di respingere il doppio ricorso dei due club argentini contro la decisione di disputare il match di ritorno della finale di Copa Libertadores allo stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid il prossimo 9 dicembre. Le due società avevano emessi altrettanti comunicati per esprimere la propria contrarietà nei confronti della collocazione in altra sede rispetto al "Monumental" di Buenos Aires della partita ma, dopo i gravi incidenti della scorsa settimana che avevano costretto gli organizzatori a non far giocare il Superclasico, la Conmebol ha ribadito la perentorietà della sua decisione.



"Se c'è una cosa di cui sono sicuro è che la partita si giocherà a Madrid, è irreversibile", ha dichiarato in conferenza stampa il presidente Alejandro Domínguez. "E' stata una mia idea, sono amico di Florentino Perez e l'ho chiamato prima di una partita del Real Madrid. Gli ho chiesto se la cosa era fattibile, mi ha chiesto due minuti per rispondermi e poi mi ha detto che era disponibile gratuitamente. La Spagna è il paese con la maggior parte degli argentini che vive all'estero, ce ne sono più di 350mila e la maggior parte di loro sono a Madrid. Essendo un paese neutrale, era la sede ideale per questa partita", ha concluso.