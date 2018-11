Arrivano aggiornamenti importanti su River Plate-Boca Juniors, la finale di ritorno della Copa Libertadores rinviata sabato scorso per i disordini provocati all'esterno dello stadio Monumental dai tifosi del River. Questo pomeriggio si è tenuto un vertice tra la Conmebol e i due club, con l'ufficialità che la partita si disputerà l'8 o il 9 dicembre, con orario e luogo ancora da stabilire. Il presidente della confederazione, Alejandro Dominguez, ha confermato che non si giocherà in Argentina. Un'ipotesi porta al Paraguay, con la Conmebol che ha preallertato la polizia su un'eventuale disputa della gara ad Asuncion.



I CLUB SI OPPONGONO - Una scelta che non trova l'accordo delle sue società. Il Boca, infatti, ha chiesto ufficialmente che la gara venga annullata e il titolo sia assegnato a tavolino agli Xeneizes, mentre i Millonarios vogliono disputare l'incontro nella loro casa, ovvero il Monumental.