Non è il pokémon, ovviamente, ma deve a lui il suo soprannome, che poi è anche il nome che porta sulla maglia: Glaybson Yago Souza Lisboa, classe 1992, conosciuto come Yago Pikachu, è un terzino, esterno di centrocampo e all'occorrenza ala offensiva di destra cresciuto nel Vasco da Gama e oggi in forza al Fortaleza, in Brasile. Un suo gol ha aperto le marcature nella semifinale di ritorno di Copa Sudamericana (l'equivalente sudamericano della vecchia Coppa UEFA) vinta 2-0 contro il Corinthians. Ora la finale vedrà il Fortaleza affrontare la vincente tra LDU Quito e Defensa y justicia.



PERCHE' PIKACHU - Yago è cresciuto con la passione per i Pokémon e collezionava le figurine da piccolo, tanto che i suoi amici hanno cominciato a chiamarlo come il protagonista della serie animata e questo nomignolo se l'è voluto portare con sé anche nel professionismo, in una carriera che lo ha portato anche recentemente nella terra "natia" di Pikachu stesso, ovvero il Giappone, nello Shimizu S-Pulse.