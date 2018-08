Stale Solbakken, tecnico del Copenaghen, analizza in conferenza stampa le percentuali di passaggio al girone della sua squadra, questa sera impegnata contro l'Atalanta nell'andata del terzo turno eliminatorio di Europa League: “Penso che la percentuale sia ancora su un cinquanta per cento per entrambe, ma lo pensavo anche prima della gara. Il primo tempo è stato equilibrato, nella ripresa abbiamo subito un po' di pressione ma senza grandi occasioni, ci siamo difesi all'italiana".



Inevitabile non soffermarsi sul grande ex, Andreas Cornelius: "L’ho allenato per molte partite, è forte di testa e ha bisogno di tanti cross in area, però deve ricevere molto aiuto dalle ali nei cross". Ma la testa è già al ritorno di giovedì prossimo, in terra danese:Proteggeremo la nostra area ma sarà molto dura, l'Atalanta ha dimostrato di poter battere chiunque ma anche noi abbiamo avuto le nostre notti europee... la mia tattica la vedrete giovedì. Una cosa è certa, vi prometto che non perderemo 8-0 al ritorno" conclude ridendo.