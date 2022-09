Joss Thorup non è più l'allenatore del Copenaghen. Nonostante da novembre 2020 sia riuscito a portare il club a vincere il campionato e a tornare in Champions League, ha pagato l'inizio negativo della stagione con 6 sconfitte nelle prime 10 partite di campionato. Al suo posto è stato promosso uno degli assistenti, ovvero Jacob Neestrup che è stato annunciato nel pomeriggio come nuovo allenatore con contratto fino al giugno del 2026.