Lionel Messi vuole prendersi tutto. La Copa America 2021 rappresenta per la Pulce l’ultima occasione di conquistare il trofeo sudamericano dopo tre finali perse. Non c’è però solamente la vittoria di squadra nel mirino del numero 10, che punta anche il titolo di capocannoniere tanto che secondo i betting analyst è il favorito per chiudere in testa alla classifica marcatori. Messi, infatti, è proposto in quota a 4, davanti all’ex compagno di squadra al Barcellona Luis Suarez, per cui la scommessa paga 6 volte la posta. Poco più indietro un altro uruguaiano, Edinson Cavani, in quota a 7 assieme all’interista Lautaro Martinez e al brasiliano Neymar. Tris di giocatori, infine, anche a quota 10: si tratta del colombiano dell’Atalanta Duvan Zapata, Sergio Aguero e Gabriel Jesus.