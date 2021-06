Non c’è solo Euro 2020 in questo avvio d’estate a deliziare il palato degli appassionati di calcio, ma anche la Coppa America 2021 che prenderà il via il prossimo 13 giugno con il Brasile ad aprire la manifestazione opposto al Venezuela. Proprio la nazionale verdeoro, per gli analisti, parte con i favori del pronostico: un successo nella manifestazione, a bissare quello ottenuto nel 2019, vale 2 volte la posta. La principale rivale di Neymar e compagni è, come sempre, l’Argentina di Lionel Messi, in quota, come riporta Agipronews, a 3,50, mentre le possibili sorprese, mai da escludere in un torneo come la Coppa America, sono rappresentate da Colombia e Uruguay con un successo di una delle due che vale 8 volte la posta. Più indietro il Cile, capace di imporsi sia nel 2015 che nel 2016, proposto in quota a 15.