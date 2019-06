Il Brasile e il Venezuela raggiungono i quarti di finale della Copa America 2019. I verdeoro superano 5-0 il Perù: reti di Casemiro (12’), Firmino (19’), Everton (32’), Dani Alves (54’) e Willian (90’) e passa il turno come prima del gruppo A. Si piazza in seconda posizione il Venezuela che, battendo 3-1 la Bolivia con la doppietta di Machis e la rete di Martinez, sorpassa in classifica il Perù, che ora spera di accedere come migliore terza.







All'Arena Corinthians tutto facile per i verdeoro che sbrigano la pratica Perù già nella prima frazione di gioco. La squadra di Tite passa in vantaggio con Casemiro sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Passano sette minuti ed i padroni di casa trovano il raddoppio con Firmino che approfitta del rinvio macchinoso di Gallese, poi arriva il tris brasiliano che porta la firma di Everton. A inizio ripresa i verdeoro trovano la quarta rete con Dani Alves. Al 90' trova gloria anche il neoentrato Willian con un bellissimo destro a giro da fuori area. Finisce 5-0 con il Brasile che chiude in testa al proprio gruppo con 7 punti, 8 gol fatti e 0 subiti.





Il Venezuela sblocca subito la sfida al Mineirao di Belo Horizonte con il colpo di testa dell'ex Udinese Machis al 2' di gioco. Sempre Machis nella ripresa in contropiede trova il 2-0 con una bella conclusione appena entrato in area di rigore. La Bolivia si sveglia troppo tardi ed accorcia le distanze all'82 con un tiro dal limite di Justiniano. Il 3-1 è dell’ex Torino Martinez.