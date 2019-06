Debutto convincente del Brasile che, nella partita inaugurale della Coppa America 2019, all'Esatdio do Morumbi, supera con un netto 3-0 la Bolivia. Primo tempo sonnecchiante dei Verdeoro, che escono fuori alla distanza trascinati da un super Coutinho, autore della doppietta che indirizza la gara: prima la sblocca su calcio di rigore al 50', poi va ancora a segno 3 minuti più tardi. Ci pensa poi Everton, subentrato a Neres, a chiuderla all'85'. Il Brasile di Tite, privo di Neymar, parte quindi col piede giusto e si porta in testa al Gruppo A.



Questa sera, alle 21, sempre Gruppo A, Venezuela e Peru si affrontano per stabilire l'avversaria per la qualificazione del Brasile mentre a mezzanotte esatta sarà il turno di Leo Messi e della sua Argentina, opposti all'insidiosa Colombia. Il 10 del Barcellona è a caccia del primo storico successo con la Nazionale maggiore.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



Venezuela-Peru: ore 21.00



VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Rosales, Chancellor, Villanueva, Mago; Herrera, Rincón; Savarino, Moreno, Murillo; Rondón. Allenatore: Dudamel.

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Advíncula, Santamaria, Araujo, Trauco; Tapia, Pretell; Flores, Cueva, Carrillo; Guerrero. Allenatore: Gareca.



Argentina-Colombia, ore 00.00



ARGENTINA (4-2-3-1): Armani, Saravia, Foyth, Otamendi, Acuna; Rodriguez, Paredes; Lo Celso, Messi, Di Maria; Aguero All. Scaloni.

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina, Medina, Mina, Sanchez, Tesillo; Cuellar, Uribe; Cuadrado, James Rodriguez, Muriel; FalcaoAll. Quieroz