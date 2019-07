Stasera alle 22 Brasile e Perù giocheranno la finale della Coppa America 2019 al Maracanà di Rio de Janeiro. I verdeoro, padroni di casa, sono i grandi favoriti. Dopo aver dominato il girone, nel quale hanno superato anche gli uomini di Gareca per 5-0, hanno vinto ai rigori con il Paraguay e per 2-0 in semifinale con l'Argentina. Il Perù invece ha eliminato Uruguay e Cile. Due le vittorie in Coppa America dei peruviani, nel 1939 e nel 1975, mentre il Brasile, sette volte campione, non arriva al successo dal 2007.