A volte ritornano. Anzi, non muoiono mai. Paolo Guerrero e Jefferson Farfan sono stati i protagonisti che nella notte hanno regalato la vittoria per 3-1 del Perù sulla Bolivia in Coppa America. Bolivia avanti con un rigore di Marcelo Martins che spiazza il portiere dopo il fallo di mano in area di Zambrano. Poco prima dell'intervallo arriva il pareggio di Guerrero che lanciato in profondità da Cueva supera il portiere e infila a porta vuota. La rimonta è completa nella ripresa con il gol di Farfan proprio su assist di Guerrero; a chiudere la gara è Flores al 95' che supera il portiere avversario con uno scavetto dopo averlo mandato a terra con una finta.



COPPIA GOL - 35 anni il primo, 34 l'altro: Guerrero e Farfan sono ancora lì in mezzo al campo a fare la differenza anche in nazionale. Classe '84 e l'entusiasmo di due ragazzini. Partiti insieme dalle giovanili dell'Alianz Lima, anche quando le strade si sono separate loro sono sempre rimasti in contatto. Lontani ma vicini. Una vita insieme con la maglia del Perù, fin dalle giovanili: oggi si conoscono a memoria, basta uno sguardo per capirsi e la nazionale si affida ai loro gol per andare avanti in Coppa America.