La medaglia va alla Colombia. In attesa della finale tra Brasile e Argentina, in programma questa notte alle 2, è andata in scena nella scorsa notte la sfida decisiva per il 3°-4° posto. Sorridono i Cafeteros, che battono 3-2 il Perù. Vantaggio peruviano al 45', con Yotun che conclude in rete dopo un ottimo inserimento su azione di contropiede. Al 49' il pareggio firmato dal bianconero Cuadrado, bravo a trovare l'angolino basso con un destro a giro su punizione. Al 65' - dopo una traversa di Lapadula - arriva il vantaggio della Colombia, con Luis Diaz che conclude in rete direttamente dopo un rinvio del portiere. All'82' è Lapadula a ristabilire la parità con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma quando l'ombra dei supplementari appare concretizzarsi, ancora Luis Diaz trova la rete con un bellissimo destro dal limite dell'area.