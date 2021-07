Nella notte della Coppa America si sono giocati due quarti di finale, che hanno qualificato per le semifinali il Brasile, che ha superato per 1-0 il Cile, e il Perù, che ha battuto ai rigori il Paraguay dopo il 3-3 al 120°.



BRASILE-CILE 1-0 - A portare il Brasile in semifinale è l'ex milanista Paquetà, che firma il gol della vittoria a inizio ripresa, appena dopo il suo ingresso in campo. Poco dopo i brasiliani restano in dieci, a causa dell'espulsione di Gabriel Jesus, per un calcio volante che colpisce Mena al volto.



PERU-PARAGUAY 4-3 DCR (3-3) - In semifinale, lunedì, il Brasile troverà il Perù di Gianluca Lapadula: ai rigori contro il Paraguay finisce 4-3, dopo una partita con due espulsioni e sei gol. Anche qui, protagonisti gli ex milanisti: segna Gustavo Gomez per il Paraguay, poi arriva una doppietta di Lapadula (ora al Benevento) per il Perù. In seguito, paraguaiani sul 2-2 con Alonso, nuovo vantaggio peruviano con Yotun e infine 3-3 siglato da Avalos. Espulsi Gustavo Gomez e Carrillo. Dal dischetto, il Paraguay fallisce con Samudio, Martinez ed Espinola, mentre Trauco segna il rigore che vale il passaggio alla semifinale per il Perù.