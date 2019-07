Arrivano dichiarazioni curiosi dal Sudamerica: il difensore del Psg e del Brasile, Marquinhos, infatti, ha rivelato un retroscena in merito alla semifinale di Coppa America contro l'Argentina: "Non è stato facile, Messi ha avuto una serata nella quale era inspirato, non solo lui ma tutti gli argentini hanno fatto una grande partita. E' stato difficile ma penso che la squadra ha fatto una grande partita. Il giorno della partita ho avuto un virus ed ho trascorso tutta la giornata in albergo, ho avuto diarrea e vomito". La situazione, nel corso della gara, non è migliorata, tanto che al 64' Marquinhos ha lasciato spazio a Miranda: "Sono comunque riuscito a scendere in campo, ma durante la partita le cose sono peggiorate e sono stato costretto ad uscire. Dopo la partita le cose sono peggiorate e sono stato costretto ad andare in infermeria".