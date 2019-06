In bilico, sull’orlo del burrone, ma ancora vivi. Grazie ad un rigore trasformato da Messi e un altro parato da Armani, l’Argentina pareggia 1-1 con il Paraguay ed evita una (clamorosa) eliminazione precoce, dopo la sconfitta nella gara inaugurale con la Colombia.

Scaloni, rispetto alla prima disastrosa gara, cambia diversi elementi nell’11 iniziale: fuori Aguero, dentro l’interista Lautaro (inutilizzato con la Colombia) in coppia con Messi e, sulla sinistra, l’altro “italiano” De Paul in luogo di Di Maria.

L'Argentina fa la partita, somma minuti di possesso palla, ma non riesce mai a rendersi pericolosa. La manovra, lenta e prevedibile, non fa male al Paraguay che anzi al 37', sugli sviluppi di una splendida azione sulla sinistra di Almiron, passa in vantaggio con l'esterno vincente di Sanchez. L'Albiceleste barcolla, con Santander che sfiora anche il raddoppio in chiusura di tempo. Nella ripresa Scaloni inserisce subito Aguero per Pereyra e, sugli sviluppi di un'azione di Lautaro, l'arbitro, dopo consulto al Var, assegna un rigore all'Argentina, trasformato con freddezza da Messi. Al minuto 57 è 1-1, l'Albiceleste preme ma un inutile fallo di Otamendi regala un rigore al Paraguay, che però Derlis Gonzalez si fa parare da Armani. La Seleccion, scampato il pericolo, si riversa in attacco, ma non riesce a creare reali pericoli. Finisce 1-1: un risultato, comunque negativo, che tiene ancora in vita l’Albiceleste, che ora dovrà vincere l’ultima partita del girone con il Qatar, e contestualmente sperare che il Paraguay non vinca con la Colombia.



Successo di misura invece per la Colombia, che supera per 1-0 il Qatar grazie ad una rete all'86' di Duvan Zapata, splendidamente imbeccato da James Rodriguez. Una vittoria che regala alla Colombia la qualificazione al turno successivo.