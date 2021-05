Mancano solamente due settimane dall'inizio della competizione e il giallo sulla disputa della prossima Coppa America si infittisce sempre di più. Con una breve nota, la CONMEBOL annuncia che nemmeno l'Argentina sarà in grado di ospitare il torneo a causa della fase acuta di emergenza Covid che sta attraversando. Soltanto nella giornata di giovedì si contavano 41.000 contagi e una situazione estremamente delicata a livello sanitario.



E così, dopo la Colombia - che si è vista sottrarre l'assegnazione della Coppa America per il grave momento di instabilità politica - viene meno anche il secondo Paese designato inizialmente dalla CONMEBOL, chiamata ora a individuare in tempi rapidi una sede alternativa per consentire la regolare disputa della manifestazione a partire dal prossimo 13 giugno.