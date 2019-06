Il Cile campione in carica della Coppa America inizia nel migliore dei modi il torneo. Al Morumbi di San Paolo, Alexis Sanchez e compagni superano con un netto 4-0 il Giappone. Un gol nel primo tempo, tre nella ripresa, e la Roja vola: Pulgar stacca di testa e a pochi minuti dall'intervallo batte Osako, Vargas piazza il destro vincente a inizio ripresa grazie anche a una deviazione e, nel finale, Alexis Sanchez in tuffo e ancora Vargas con un delicato tocco sotto calano il poker. Il Cile raggiunge così l'Uruguay in vetta al gruppo C, con 3 punti a testa e una differenza reti già sontuosa. Giappone ed Ecuador, invece, sono fermi a 0.