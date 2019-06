Uruguay completamente al buio, ma la luce arriva dal Brasile e ad accenderla ci pensano i ragazzi di Oscar Tabarez. Vittoria all'esordio in Coppa America, 4-0 all'Ecuador e partita mai in discussione: dopo 45' erano già 3-0 con le reti di Lodeiro, Cavani e Suarez e l'Ecuador in dieci dal 24' per l'espulsione diretta di Quinteiros (con l'aiuto del Var) che salta con il gomito largo e travolge Lodeiro, nella ripresa è arrivato anche l'autogol di Mina Meza.



I GOL - Dopo appena sei minuti la sblocca Lodeio con una magia su cross dalla destra di Suarez: doppio controllo dal limite dell'area per il centrocampista dei Seattle e sinistro di controbalzo. Applausi. Il classe '89 entra anche nel secondo gol, quando alla mezz'ora mette la palla in area, sponda di Godin e sforbiciata di Cavani. Un gol targato Serie A, del futuro e del passato. Una zampata di Suarez a un minuto dall'intervallo chiude la partita. Nel secondo tempo arriva lo sfortunato autogol di Mina Meza con il pallone che gli rimbalza addosso da solo a centro area.