Altre due partite nella notte italiana di Coppa America e altre 4 nazionali qualificate alla fase successiva. Argentina, Paraguay, Cile e Uruguay si aggiungono al Brasile nel tabellone per i quarti di finale: un verdetto determinato dal successo per 2-0 della Celeste sulla Bolivia, che rimane ferma a 0 punti dopo 3 turni nel gruppo A e prosegue la sua striscia negativa nella competizione. Un'autorete di Quinteros e il primo sigillo nel torneo di Cavani regalano alla formazione di Tabarez il primo successo e il superamento del girone.



Grande sorpresa invece nella partita successiva, quella che vedeva opposti Cile e Paraguay: è l'Albirroja ad imporsi per 2-0 - e ad operare il sorpasso in classifica - grazie al colpo di testa di Samudio nel primo tempo e al calcio di rigore trasformato nella ripresa dall'attaccante del Newcastle Miguel Almiron.





Coppa America, gruppo A



Argentina 7



Paraguay 6



Cile 5



Uruguay 4



Bolivia 0