Va completandosi il tabellone della Coppa America. Dopo Brasile-Perù, sarà Colombia-Argentina la seconda semifinale, in programma nella notte tra martedì e mercoledì.



MESSI-SHOW - Tutto facile per l'Albiceleste, che allo stadio Olimpico Pedro Ludovico di Goiânia batte 3-0 l'Ecuador. Il grande protagonista è, neanche a dirlo, Leo Messi: in attesa del rinnovo con il Barcellona e dopo il palo colpito al 21', la Pulce serve De Paul che al 40', solo davanti alla porta semivuota, firma il vantaggio. Nella ripresa, il numero 10 è ancora assist-man quando serve Lautaro che, libero davanti a Galindez, firma il raddoppio. All'87' arriva anche il gol: Di Maria conquista un calcio di punizione dal limite, Messi disegna una traiettoria perfetta sul secondo palo.



FESTA COLOMBIA - Servono i calci di rigore, invece, per decretare l'avversaria dell'Albiceleste tra Colombia e Uruguay. All'Estádio Nacional de Brasília, l'altra gara di nottata si ferma infatti allo 0-0 nei 120'. Dal dischetto i Cafeteros vanno in gol con Zapata, Davinson Sanchez, Mina e Borja, alla Celeste non bastano Cavani e Suarez. Decisivi, infatti, gli errori di Gimenez e Vina, i cui tiri vengono entrambi parati da Ospina.